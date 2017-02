Bissendorf Panther starten in die Saisonvorbereitung

Am 4. März startet die erste Skaterhockeybundesliga in die neue Saison. Die Bissendorf Panther erwarten gleich zu Beginn ein echtes Schwergewicht und einen ständigen Titelkandidaten: Den TV Augsburg. Doch bis es soweit ist, gilt es für das Trainergespann Lenny Soccion und Darian Abstoß die Raubkatzen fit zu bekommen. Dazu werden die Trainer die Panther am kommenden Donnerstag erstmals auf Rollen trainieren. Allerdings haben die Spieler der ersten Herren dann schon eine ganze Reihe an Konditions- und Krafteinheiten hinter sich: Wie in den letzten Jahren setzen die Bissendorf für diesen Part wieder auf die Leistungen des bekannten Fitness- und Koordinationscoach Steve Jones, der die Spieler der ersten Herren in gewohnter Härte und mit dem gebotenen Nachdruck bereits seit Anfang des Kalenderjahres im Profeel-Studio schleift.Als Saisonziel geben die Offiziellen der Bissendorf Panther für die kommende Saison eine Top-6-Platzierung als auch das Erreichen des Halbfinales in den Playoffs um die deutsche Meisterschaft aus. In der abgelaufenen Saison stand für die Niedersachsen ein achter Platz und das Aus im Viertelfinale zu Buche. Die Ansprüche sind also gestiegen und man darf gespannt sein, was das Trainergespann Soccio/Abstoß an Ideen zur Erreichung dieses Ziels entwickelt, zumal der Kader bis dato nicht verstärkt worden ist – vielmehr stehen einige Abgänge zu Buche: Neben Marcel Knoke, der die Panther verlässt, wechseln Steffen Kowalski und Tormaschine Felix Gollasch in die zweite Herren. Zwangsläufig werden dadurch die in der letzten Saison teils sporadisch eingesetzten Junioren aus dem eigenen Nachwuchs mehr Verantwortung übernehmen müssen. Die Routiniers der Panther, Tommy Sellmann, Markus Köppl und Jan Pries, teilweise schon weit über der 35, konnten noch für ein weiteres Jahr verpflichtet werden.Im Umfeld der Raubkatzen konnte zudem ein weiterer Sponsor gewonnen werden. Mit Team Maxxprosion unterstützt ein Hersteller für Nahrungsergänzungsmittel die ersten Herren – gerade in der schweißtreibenden Vorbereitung ein gutes Zeichen für die anstehende Saison.