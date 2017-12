Blau-Gelb Elze lädt zum Toyota-Cup-Jubiläum

(uk). Mit der inzwischen schon 25. Auflage des Toyota-Cups startet die Sportgemeinschaft Blau-Gelb Elze am kommenden Sonnabend, 6. Januar, in die Hallensaison. Für das zweitägige Hallenfußballturnier hat Spartenleiter Helmer Hartmann zehn Mannschaften von der Kreisklasse bis zur Bezirksliga eingeladen. Am Sonnabend von 13 bis 18 Uhr wird zunächst eine Vorrunde in zwei Gruppen ausgespielt. Wie gehabt werden auch diesmal die Gruppenzusammensetzungen erst eine halbe Stunde vor Turnierbeginn ausgelost. Teilnehmen werden SV Scharrel, 1. FC Brelingen, SC Wedemark, TSV Godshorn II, SV Germania Helstorf, JSG Mellendorf/Elze A-Jugend, SV Lindwedel/Hope und Blau-Gelb Elze I und II. Die jeweils vier bestplatzierten Teams erreichen die Zwischenrunde. Entsprechend ihrer Platzierung werden diese Mannschaften für ihre Leistungen am ersten Turniertag mit Bonuspunkten für den zweiten Tag belohnt.

Erneut in zwei Gruppen werden dann am Sonntag ab 11 Uhr vier Mannschaften für zwei Halbfinalspiele gesucht (vorgesehen für 15 Uhr). Nach dem Spiel um Platz drei (circa 16 Uhr) wird gegen 16.20 Uhr das Finale angepfiffen. Der Turniersieger darf neben dem Wanderpokal des Autohauses Szymik auch 200 Euro an Siegprämie mit nach Hause nehmen. Insgesamt werden 450 Euro an Preisgeldern ausgespielt. Als Titelverteidiger geht der SV Scharrel ins Rennen, der dreimal in Folge im Endspiel stand, zuletzt zweimal hintereinander triumphierte und im Vorjahr das Finale gegen Eintracht Hannover mit 6:3 gewann.