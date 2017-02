Brett Beebe für die Pre-Play-offs

Um sich optimal auf diese Situation vorzubereiten, wird der letztjährige US-Boy Brett Beebe rechtzeitig aus Los Angeles nach Hannover fliegen und die Scorpions während dieser Zeit unterstützen. Brett Beebe hatte in der vergangenen Saison bei den Scorpions in 41 Spielen 38 Tore und 46 Assist, insgesamt 84 Punkte erzielt. „Dass wir auch nach Ende der Wechselfrist Brett noch holen konnten“, so Sportchef Eric Haselbacher „liegt daran, dass Brett eine unbegrenzte Transferkarte besitzt und für die Wedemark Scorpions nach wie vor spielberechtigt ist.“ „Da es in den Pre-Play-offs um alles geht, müssen wir vorsorglich sicherstellen, dass wir auch bei möglichen Verletzungen immer mit zwei Kontingentspielern spielen können“, so Coach Dieter Reiss – der sehr erfreut ist, dass dieser Deal noch geklappt hat.