Buntes Programm in Turnhalle

Schauturnen bei der SG Blau-Gelb Elze

Die SG Blau-Gelb Elze lädt alle Interessierten am Sonnabend, 17. Juni, von 15 bis 17 Uhr zum alljährlichen Schauturnen in die Elzer Schulturnhalle ein. Die Gerätturnerinnen haben wieder ein buntes Programm aus Außergewöhnlichem und Besonderem, aber auch Alltäglichem aus dem Turnalltag, zusammengestellt, das sie allen Turnbegeisterten präsentieren möchten. Besonderes Highlight ist in diesem Jahr die Vorstellung des neu angeschafften AirTracks, einer 14 Meter langen aufblasbaren Bodenbahn. Zwischendurch werden die Zuschauer mit Kaffee und leckerem Kuchen versorgt.