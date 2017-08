Caren-Marks-Pokal 2017

Zehn Teams am 2. September am Start

Das alljährliche Caren-Marks-Pokal-Turnier findet in diesem Jahr am Sonnabend, 2. September, auf der Anlage des SC Wedemark in Bissendorf statt. Der Turnierbeginn ist für 13 Uhr vorgesehen, die Siegerehrung findet um circa 18.30 Uhr statt. Wieder sind interessante Hobbyfußballmannschaften dabei.Der Wanderpokal konnte im letzten Jahr vom Team Sennheiser gewonnen werden. Das „Werksteam“ möchte in diesem Jahr alles daran setzen, die Trophäe im Mutterhaus der Firma Sennheiser in Wennebostel ausstellen zu können. Weitere Wedemärker Teams haben sich angekündigt: Das Team Boosters aus Elze und Galatasaray Wedemark wollen um den Ausgang des Turniers ein gewichtiges Wörtchen mitsprechen. Aus Langenhagen werden wieder die Kickers 07 antreten und auch der 1. SSC Misburg schnürt die Schuhe für den Caren-Marks-Pokal. Nach zwei Jahren Turnierabstinenz kehrt das Team KraussMaffai wieder ins Feld der teilnehmenden Mannschaften zurück. „FF eben eser“ aus Isernhagen war bisher unter dem Namen 11 Freunde bekannt und wird spielerisch in gewohnter Manier auftrumpfen.Eine harte Konkurrenz um den Turnierausgang werden die starken Teams aus der Landeshauptstadt darstellen: RB Hannover und Torpedo Nordstadt sind eingespielte und in der Kickerszene gut bekannte Mannschaften. Unter den Augen der Staatssekretärin Caren Marks wird wieder engagierter und fairer Fußball erwartet. Die Besetzung des Turniers verspricht einen kurzweiligen Nachmittag. Caren Marks wird die Siegerehrung gegen 18 Uhr vornehmen. Der Vereinswirt des SC Wedemark wird wieder den Grill anwerfen und auch für Getränke sorgen.