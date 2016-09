Clubmeisterschaft beim TCR

Anmeldungen noch bis Mittwoch möglich

Nach einer erfolgreichen Punktspielsaison lädt der TC Resse seine Jugendlichen am 24./25. September zur Jugend-Clubmeisterschaft ein. Alle Jugendlichen können sich das ganze Wochenende auf der Clubanlage vergnügen und vielleicht sogar einen Pokal mit nach Hause nehmen. Die Vorrundenspiele beginnen am 24. September ab 10 Uhr, die Endspiele werden ab Sonntag, 10 Uhr, ausgetragen. Für Sonnabend bittet Sportwart Heiner Kemnitz um Salat-, Obst- oder Kuchenspenden, damit ein möglichst abwechslungsreiches Büfett zusammenkommt. Anmeldungen werden bis spätestens 21. September erbeten an Heiner Kemnitz, Telefon (0 51 31) 5 23 07.