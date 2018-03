D-Juniorinnen lösen Fair-Play-Gewinn ein

Fußballmädels des JFV Hannover United spielen LaserTag

Beim achten Kreuschner Cup gewannen die Fußballerinnen des JFV Hannover United den Fair-Play-Preis: einen Gutschein für LaserSports Hannover. Gemeinsam mit Turnier-Keeper Fynn, der die Mädchenmannschaft am Turniertag im Tor unterstützte, nahmen sie die Gruppenspiele des LaserTag auf. Riesenspaß und Nervenkitzel waren ein Garant bei den Team-Sport-Spielen. In verschiedenen Gruppenzusammenstellungen wurden Team-Punkte gesammelt und mit der Variante Team-Spiel wieder einmal gelebt: „We are united“ – „Wir sind vereint“. Zum Ausklang des Tages ließen sich die Mädchen Burger im Vereinsheim der befreundeten Mellendorfer Fußballerinnen schmecken. Die JFV-Mädchen bedanken sich auf diesem Weg bei Sportvertrieb Kreuschner, der einen Gutschein für den gewonnenen zweiten Platz auslobte, beim Turnierorganisator Till Nellen und beim Herzblut-Clubwirt Marco Stichnoth und Trainer Axel Binnebößel, die das Essen sponserten.Die Mannschaft sucht noch weitere talentierte Spielerinnen, vor allem eine Torspielerin, des Jahrgangs 2005 beziehungsweise 2006. Einfach mal vorbeischauen oder melden unter Telefon (01 75) 1 60 45 45 bei Axel Binnebößel. Trainiert wird dienstags und freitags von 17.30 bis 19 Uhr in Bissendorf.