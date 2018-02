D-Juniorinnen sind Gruppensieger

Und auch der Fair-Play-Preis geht an die Fußballmädels

Fußballmädels des JFV Hannover United spielen Kreuschner Cup 2018 und stehen im Finale: Die D-Juniorinnen ließen sich mit Ihrer Teilnahme am vereinseigenen Turnier der D-Junioren JSG Wedemark (Spielgemeinschaft 1. FC Brelingen, SC Wedemark und SV Resse) auf ungewohnte Spielpartner ein. Der Wettbewerb wurde mit 9 Jungen-Mannschaften und 1 Mädchen-Mannschaft in 2 Gruppen ausgetragen. In der Gruppenphase konnten die D-Juniorinnen mit 3 Siegen und 1 Remis 10 Punkte einfahren und zogen somit ins Finale. An diesem Turniertag erlebten alle Spieler der JSG Wedemark und Spielerinnen des JFV Hannover United (SC Wedemark) einen großen Zusammenhalt im Verein. Krankheitsbedingt konnten die D-Juniorinnen keine Torspielerin einsetzen und wurden durch den Keeper der D-Junioren der JSG Wedemark unterstützt. „We are united“ - „Wir sind vereint“ lebten die Fußballer und Fußballerinnen an diesem Turniertag das Motto des Sports. Der 8. Kreuschner Cup stand unter einem weiteren Motto: „Kinder stark machen“. In den Spielpausen nahmen die Spielerinnen an einem Präventionsworkshop statt, der die 11 bis 12 -jährigen Jugendlichen altersgerecht mit dem Thema Suchtprävention „Gefahren im Internet“ in Zusammenarbeit mit der Region Hannover, der Gemeindejugendpflege und der Polizei aufgezeigt wurde. Den Fair-Play-Preis, ein Gutschein des Laser-Sports Hannover, werden die Fußballmädchen gemeinsam mit dem Keeper einlösen. Interesse an Mädchenfußball ? Komm zu uns. Verstärke unsere Teams. Wir suchen weitere talentierte Spielerinnen der Jg. 2001 bis 2006. Dann schau doch einfach mal bei uns vorbei oder vereinbare einen Termin zum Probetraining. www.jfv-hannoverunited.de