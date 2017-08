Damen auf Erfolgskurs

Tennisteams des TC Sommerbostel punkten

Die 1. Damenmannschaft des TC Sommerbostel eilt mit gut Schlägen und einer cleveren Taktik durch die Tennis-Verbandsliga. Im Heimspiel gegen die SG Rodewald wurde schneller gewonnen, als der nächste Regenschauer die Plätze wieder einmal unter Wasser setzen konnte. Josephine Bollwahn, Caroline Schmieta und Alexandra Louisa Strauß hatten bei dem 4:2-Erfolg mit ihren Einzelsiegen für eine Vorentscheidung gesorgt. Denn den wichtigen vierten Punkt im Einzel konnten dann Bollwahn/Strauß problemlos verbuchen. Damit hat eine kuriose Aufholjagd auf Tabellenführer Celler TV begonnen, der die Tabelle mit 8:0 Punkten anführt und nur noch eine Partie bestreiten – und zwar die am Saisonende gegen den mit 4:0 Punkten gut gestarteten TCS.Auf die 1. Herrenmannschaft aus Sommerbostel wartet am Sonntag (11 Uhr) gegen den TC Wiepenkathen ein kniffliges Heimspiel. Mannschaftsführer Alexander Kuhlmann und Co. müssen nach zwei Unentschieden, eines davon am vergangenen Wochenende gegen die Spvg TSV Haste, auf den ersten Saisonsieg hoffen, um sich der größten Abstiegssorgen entledigen zu können. Derzeit können die TCS-Herren aus unterschiedlichsten Gründen nicht in Bestbesetzung antreten. Das Ziel bleibt trotzdem, sich in der Landesliga halten zu können.Unter den vielen weiteren Erfolgsmannschaften aus Sommerbostel konnte am vergangenen Spieltag vor allem die 2. Herren 40-Mannschaft auf sich aufmerksam machen. Sie ist in der Bezirksklasse mit einem 3:3 vom TSV Wettmar zurückgekehrt. Im Einzel konnten Reinhard Penzhorn und Ramon Wakili punkten. Dank des siegreichen Doppels mit Tilmann Schmieta und Michael Wurm durfte am Ende sogar gejubelt werden. Der Klassenerhalt bleibt nach diesem Resultat in Reichweite.