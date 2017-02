Das beste Team im Norden

Schüler des ESC Wedemark Scorpions vs. Hamburg Crocodiles

Am Sonntag fand das vorletzte Ligaspiel für diee Schüler des ESC Wedemark Scorpions statt. Hatte man in der Vorwoche noch 12:0 gegen die Hamburger gewonnen, sollte es an diesem Sonntag leider nicht Zweistellig werden. Die Gäste aus Hamburg konnten schon im Hinspiel spielerisch nichts gegen die Jungs vom ESC ausrichten und stellten sich jetzt, fast über die gesamten 60 Minuten, vor ihr Tor und verteidigten was das Zeug hielt. So dauerte es auch bis zur sechsten Spielminute bis das ESC-Team mit dem verdienten 1:0 in Führung ging. Bis zum Ende des ersten Drittels folgten noch drei weitere Treffer und man ging mit einer 4:0-Führung in die erste Pause. Im zweiten Drittel konnten die Jungs ihre zahlreichen Torchancen nur einmal nutzen und erhöhten auf 5:0. Mit dieser nicht ganz zufriedenstellenden Leistung ging es in die letzte Pause.Im letzten Drittel zogen die Jungs den Crocos nun endgültig den Zahn und erhöhten auf den Endstand von 9:0. Ein Tor fiel davon bei eigener Unterzahl. In der 59. Spielminute entschied sich der Trainer auch noch den Goalie Julian Hübner aus dem Tor zu nehmen. Ob er unbedingt den zehnten Treffer erzielen oder auch nur das Überzahlspiel trainieren wollte, das weiß man nicht so genau. Aber auch hier gelang es den Gästen nicht, das nun leere Tor zu treffen.Die Torschützen: Luca Meyer, Fritz Berg, Kevin Bigus, Tom Sanftleben, Kilian Semmler und Nikita Kalinin.Am 12. März findet dann das letzte Spiel der Saison gegen den HSV statt. Um 12 Uhr geht es los im Mellendorfer Ice House. Interessierte sollten vorbeikommen unbd en Jungs eine unvergessliche Meisterfeier bereiten. Der Eintritt ist frei.