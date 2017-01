Dem Gegner Paroli bieten

Sonntag kommen die Crocodiles ins Ice House

Der Gegner der Wedemark Scorpions, der am Sonntag, 22. Januar, um 18.30 Uhr im Mellendorfer Eisstadion antritt, hat vom letztjährigen „Aus“ der Hamburg Freezers enorm profitiert. Nicht nur das Ex NHL- und DEL-Spieler Christoph Schubert zu den Crocodiles gewechselt ist, auch tausende Zuschauer sind den Weg von den Freezers zu den Crocodiles gegangen.Am Sonntag kommt diese beste norddeutsche Mannschaft ins Ice House und das Team von Trainer Dieter Reiss ist heiß darauf zu zeigen, dass es im Norden ein zweites Team gibt, das diesen Gegner Paroli bieten kann. Möglicherweise steht den Scorpions zu dieser Begegnung der seit Jahresbeginn verletzte Björn Bombis wieder zur Verfügung, was dem Team sehr helfen würde. „Wir wollen an unserer starken Leistung gegen Duisburg anknüpfen“, so Sportchef Eric Haselbacher „und uns von Spiel zu Spiel in Richtung Play-offs und Pre-Play-offs verbessern“.