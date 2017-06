Deutsche Meisterschaft

Norbert Richter als bester Niedersachsen-Kegler auf Platz 25

Am vergangenen Wochenende wurde in der Freiburger Heinz-Rösch-Kegelsporthalle die Deutsche Mannschafts-Meisterschaft für Senioren im Kegeln ausgetragen. Norbert Richter aus Resse startete mit seinen Sportkeglern aus Hannover in der Klasse Senioren B, ab 60 Jahre. Auf den Freiburger-Bahnen taten sich die Hannover-Kegler recht schwer. Mit der Mannschaft belegten sie von 16 Startern den letzten Platz. Bester Niedersachsen-Kegler war Norbert Richter mit 539 Holz. Das war der 25 Platz von 64 Keglern.