Deutsches Tanzsportabzeichen verliehen

TSA Rot-Weiß im MTV freut sich über die erfolgreichen Teilnehmer

Kürzlich fand innerhalb der Tanzsportabteilung Rot-Weiß im Tanzsaal des Mellendorfer TV die Abnahme des Deutschen Tanzsportabzeichens statt. In diesem Jahr wurden zweimal Bronze, zweimal Silber und viermal Gold mit Kranz vergeben. Die Musikauswahl erledigte Helmut Lembke in professioneller Art in Absprache mit der Trainerin Anne Roland. Da viele Teilnehmer und Zuschauer auch in diesem Jahr wieder leckere Knabbereien mitgebracht haben, fand die DTSA-Abnahme in entspannter Atmosphäre statt und ist gesellig ausgeklungen. Wer Lust hat, auch mal wieder zu Tanzen, ist herzlich willkommen. Immer montags ab 19 Uhr im neuen Sportpark des MTV an der Industriestraße 37 in Mellendorf. Weitere Informationen unter spartenleitung@tanzsport-mellendorf.de.