Die kleinen Scorpions ganz groß im Rahmen des Oberligaspiels der Hannover Scorpions

Nachwuchs des ESC erhält Spende vom Scorpions Club

Im Rahmen des Oberligaspiels zwischen den Hannover Scorpions und dem ESC Wohnbau Moskitos Essen stand neben des spannenden und engen Spiels ebenso der Nachwuchs des ESC Wedemark im Fokus. In der ersten Drittelpause konnten die Laufschüler und Bambinis in Form eines fünfminütigen Spiels unter den ganz kleinen zeigen, was diese bereits können.Voller Freude und Stolz und mit einer Welle in die volle Fankurve haben sich die U8- und U10-Spieler dann „wie die Großen“ glücklich verabschiedet.Anschließend gab es noch etwas in finanzieller Form für den Nachwuchs, was das Glück für die kleinen perfekt machte. Der Scorpions Club, welcher den Nachwuchs des ESC Wedemark Scorpions fördert und unterstützt, übergab feierlich Jochen Haselbacher einen Scheck in Höhe von 3.500 Euro, welcher sich mit einer Rede im Namen des gesamten Vereins bei allen Beteiligten bedankte.