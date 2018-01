Die REG macht blau

Neue Vereins-Shirts Dank Spende eines Vaters

Dank einer großzügigen Spende von Torsten Höpfner (Vater einer Läuferin) haben alle Läuferinnen und Läufer der Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark zwei neue Trainings-Shirts bekommen. Die Verteilung wurde direkt dazu genutzt diese tolle Dankes-Fotos zu schießen.In der REG Wedemark wird Roll- und Eiskunstlauf trainiert, sowohl im Breiten- als auch im Leistungssport. Rollkunstlaufen wird ganzjährig in den Mellendorfer Sporthallen angeboten. Eiskunstlauftraining findet nur im Winterhalbjahr in der Eissporthalle Mellendorf statt. Die Läufer nehmen regelmäßig an Wettbewerben in ganz Niedersachsen teil. Alle Kinder und Jugendliche ab der Gruppe Kunstläufer fahren jährlich zu den Niedersächsischen Landesmeisterschaften. Bei einer entsprechenden Nominierung durch den Niedersächsischen Rollsport- und Inline-Verband (NRIV) wird an den Norddeutschen sowie den Deutschen Meisterschaften teilgenommen.