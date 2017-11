Die REG „tanzt“ mit den Hexen

Dream Team holt sich mit hoher Bewertung den ersten Platz

Als letzter Wettbewerb der Rollkunstlaufsaison 2017 fand in Osterode kürzlich das Hexenturnier statt. Die Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark war mit drei Läufern am Start. Julia und Anika Schmidt konnten mit dem Junioren Dream Team überzeugen, das sich mit einer hohen Bewertungen den ersten Platz sicherte. Leider war es für Julia der letzte Start im Junioren-Formationslaufen, da sie altersbedingt ausscheiden muss.Als einzige Kürlauferin war die 18-jährige Sarah Dölle in der Gruppe Junioren Damen am Start. Da sie in der laufenden Saison mehrfach verletzungsbedingt pausieren musste, war es für sie die letzte Chance der Saison, ihr Können unter Beweis zu stellen. Sarah nutzte diese Chance und erkämpfte sich den obersten Platz auf dem Treppchen.Julia und Anika Schmidt, Sarah Dölle sowie ihre Vereinskolleginnen Lynne und Syke Osterloh und Tina-Marisa Zemke sind zurzeit auch noch mit den Proben zum Rollschuh-Musical „Aschenputtel“ im Gange. Dieses wird am 25. und 26. November in der IGS Bothfeld (Hannover) aufgeführt. Die sechs Läuferinnen unterstützen durch ihren Einsatz das Team des Eis- und Rollsport Clubs (ERC) Hannover, der für das Musical federführend ist.Alle anderen Läufer der REG Wedemark bereiten sich auf den Norddeutschen Kürwettbewerb im Eiskunstlaufen vor, der am 2. Dezember in der hus de groot-EISARENA in Mellendorf stattfindet.