Discofox-Workshop beim Mellendorfer TV

Aufgrund der großen Nachfrage bietet die Tanzsparte des MTV erneut ihren beliebten Workshop für den allseits beliebten Partytanz an. Am 9., 16. und 23. Januar geht es jeweils ab 20.15 Uhr wieder um Brezeln, Schmetterlinge, Bauchwischer und diverse andere Figuren aus dem Discofox. Der Workshop richtet sich an Anfänger als auch an „Wiederholungstäter“, die Gelerntes einfach mal wieder auffrischen wollen.

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür und wie jedes Jahr stellt sich bei vielen die Frage nach einem besonderen Geschenk für den Partner. Vielleicht ist ein Gutschein für den Workshop genau das Richtige. Denn was kann es Schöneres geben, als gemeinsame Zeit geschenkt zu bekommen. Anmeldungen für den Workshop nimmt Spartenleiterin Kathleen Sommer gerne per E-Mail entgegen. Dies kann direkt über den E-Mail-Link auf der Homepage www.tanzsport-mellendorf.de/Veranstaltungen oder an die E-Mail-Adresse Spartenleitung@Tanzsport-Mellendorf.de erfolgen.