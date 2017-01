Discofox-Workshop beim MTV

Am Dienstagabend, 14., 21. und 28. Februar, jeweils von 20 bis 21 Uhr bietet die Tanzsparte des Mellendorfer TV wieder einen Discofox-Workshop für Einsteiger und „Auffrischer“ bei Anne Roland an. Auch versierte Tänzer werden sicherlich noch neue Figuren erlernen können. Der Kurs kostet 50 Euro pro Paar. Interessierte melden sich bitte per E-Mail unter spartenleitung@tanzsport-mellendorf.de oder telefonisch unter (0 51 30) 9 28 59 18 an. Weitere Informationen auch auf der Homepage www.tanzsport-mellendorf.de.

Anwenden kann man das Erlernte gleich beim „Hüttenzauber“ für Jedermann am 4. März in Mellendorf im „Herzblut“.