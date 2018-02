Discofoxer eroberten Tanzsaal

MTV-Tanzsparte bot wieder beliebten Workshop an

Im Januar hat die Tanzsparte des Mellendorfer TV wieder ihren beliebten Workshop für Discofox angeboten. Nach Bekanntmachung des Kurses in der Presse, war die Resonanz erfreulicher Weise so groß, dass man im Februar einen weiteren Workshop durchführen wird.Der erste Workshop ist nun zu Ende gegangen und die 12 Teilnehmerpaare waren so begeistert, dass sie gerne noch einen Nachschlag haben wollen. Mit diversen bekannten Schrittfolgen aus dem Discofox, machen sie zwar bereits jetzt eine gute Figur auf der Tanzfläche, aber natürlich kann man immer noch eins drauflegen. Für März ist bereits ein weiterer Workshop für Fortgeschrittene in Planung und wer weiß, vielleicht lässt sich bei ausreichendem Interesse in das wöchentliche Training der TSA auch eine eigene Discofox-Gruppe ergänzen. Wer hierzu Lust hat, kann sich gerne bei der Spartenleiterin Kathleen Sommer ganz unverbindlich melden (Mail: Spartenleitung@tanzsport-mellendorf.de). Sobald sich genügend Paare gefunden haben, kann nach Trainern und freien Zeiten im Tanzsaal Ausschau gehalten werden.