Dorfpokalschießen

Schützen laden zum sportlichen Wettkampf ein

Am Sonntag, 17. September, findet von 15 bis 18 Uhr im Schützenhaus Scherenbostel dasDorfpokalschießen statt. Zu diesem sportlichen Wettkampf möchte der Schützenverein Scherenbostel alle Vereine, Firmen, Clubs, Gruppen ganz herzlich einladen. Es wird in Mannschaften mit vier Teilnehmern sitzend aufgelegt geschossen. Beim Trainingsabend am Freitag, 15. September, hat jeder ungeübte Schütze noch einmal die Möglichkeit, sich mit einem Vereinsgewehr vertraut zu machen. Der Vorstand würde sich über eine rege Beteiligung sehr freuen, und wünscht allen Teilnehmern viel Spaß und „Gut Schuss“.