Ein besonderes Erlebnis

Fußballmädels laufen mit Rollstuhlbasketballern ein

Die Wedemärker Fußball-D-Juniorinnen begleiteten die Rollstuhlbasketballer von Hannover United mit dem Maskottchen Foxstar zum Bundesligaspiel gegen die Rhine Rivers Rinos aus Wiesbaden vor fast ausverkauftem Haus auf die Spielfläche. Im ersten Heimspiel des Jahres brodelte es regelrecht in der United Arena in Hannover-Stöcken. Trotz fantastischer Unterstützung verlor Hannover United mit 63:74 gegen Rhine Rivers Rhinos Wiesbaden. Groß oder klein, jung oder alt mit oder ohne Handicap spielt im Sport keine Rolle. Das „Wir“ zählt! Dass Sport verbindet, zeigte sich an diesem Tag sehr deutlich.