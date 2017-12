Eislaufschule und Schnuppertraining der Wedemark Scorpions

Eishockeyprofis begleiten die Kleinsten auf dem Eis

Auch Wayne Gretzky und Jaromir Jagr waren noch nicht einmal drei Jahre alt, als sie die ersten Schritte aufs Eis wagten. Später wurden sie die weltbesten Eishockeyspieler. Der ESC Wedemark Scorpions bietet jetzt für interessierte Kinder ab vier Jahren Schnupperkurse an, um Schlittschuhlaufen zu lernen. Der Spaß an der Bewegung und am Spiel mit den Kindern auf dem Eis steht dabei im Vordergrund. Das Training der Kleinsten findet jeden Sonnabend von 8.30 bis 9.30 Uhr und montags von 15 bis 16 Uhr im Eisstadion Mellendorf unter fachkundiger Anleitung erfahrener Coaches statt. Zum „Reinschnuppern“ können Interessierte mit ihren Kindern jederzeit einfach vorbeischauen. Besonderes Bonbon: Die Trainer werden bei den Trainingseinheiten fast immer auch von einem Eishockeyprofi der Hannover Scorpions unterstützt. Die Idole aus der Oberligamannschaft begleiten die Kleinen bei ihren ersten Schritten auf dem glatten Untergrund. Weitere Infos unter www.wedemark-scorpions.de.