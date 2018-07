Enrico Salvarani wird ein Scorpion

Scorpions besetzen zweite Torwartposition

Mit der Verpflichtung von Enrico Salvarani auf der Torwartposition neben Christoph Mathis haben die Scorpions ihre zwei Torhüterpositionen für die kommende Saison besetzt. Salvarani (19 Jahre/1,81 Zentimeter/80 Kilogramm schwer) hat den wesentlichen Teil seiner Torhüterausbildung in Mannheim absolviert, für die er auch in der Schülerbundesliga und DNL gespielt hat. Salvarani, der in der vergangenen Saison bei den Moskitos Essen gespielt hat, wird von vielen Fachleuten als hoffnungsvolles Nachwuchstalent eingeschätzt. Wir sind sehr froh, dass nun nach dem Abgang von Lukas Müller, den es in seine bayrische Heimat zurückgezogen hat, einen derartigen Nachwuchsgoalie mit Perspektive verpflichtet zu haben, so die Hannover Scorpions.