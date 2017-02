Equipe Wedemark lädt zur Geländetour ein

Da bei jedem Wetter gefahren wird, besteht im Ziel natürlich die Möglichkeit zu Duschen und sein Fahrrad zu reinigen. Außerdem steht dort gegen einen kleinen Obolus ein reichhaltig gedecktes Kuchenbüfett sowie Gulaschsuppe in der Vereinsgaststätte Herzblut bereit.Ab 9 Uhr ist die Anmeldung am Sportplatz des MTV an der Industriestraße in Mellendorf geöffnet. Gestartet wird ab 10 Uhr. Es wird eine Startgebührt von fünf Euro (mit BDR-Wertungskarte) beziehugnsweise acht Euro (ohne Wertungskarte) erhoben. Grundsätzlich besteht Helmpflicht. Die Equipe Wedemark freut sich auf möglichst viele Teilnehmer.