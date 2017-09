Erfahrener Verteidiger kommt

Andrej Strakov unterschreibt bei den Scorpions

„Andrej hat noch richtig Lust und wir wollten ihn sehr gerne“, so Sportchef Eric Haselbacher kürzlich, als er die Verpflichtung von Andrej Strakov der großen Fangemeinde der Scorpions mitteilte. Strakov, 38 Jahre alt, in Moskau geboren (91 kg/191cm), kann allein in Deutschland auf 301 DEL- und 142 DEL-2-Spiele zurückschauen. Der gebürtige Russe mit deutschem Pass hat außerdem 44 Spiele in der KHL (Kontinental Hockey League), der stärksten Liga nach der NHL, gespielt. „Dass dieser erfahrene Verteidiger in der kommenden Saison für uns verteidigt, ist ein großer Erfolg für uns“, so die beiden Coaches Dieter Reiss und Peter Willmann.