Erfolgreiche Wettkampfwoche

Eiskunstlaufsparte des ESC ist zufrieden

Den Anfang machten Philine Heinze und Fabienne Meve, die sich in Dortmund beim Deutschlandpokal 2018 wieder mit den Damen aus ganz Deutschland gemessen haben. In einem riesigen Starterfeld von 30 jungen Damen konnte sich Philine wieder mit einem hervorragenden 6. Platz durchsetzten. Damit hat sie ihre sehr gute Saisonleistung bestätigt. Fabienne Meve belegte Platz 23, konnte krankheitsbedingt im Vorfeld des Wettkampfes, noch nicht ihre eigentliche Trainingsleistungen zeigen. Am Samstag und Sonntag ging es dann für 21 Mädchen und unserem Jungen, Noah, nach Bremen zum Paradice Cup 2018.In großen Starterfeldern zeigten nun hier unsere Starterinnen von ganz Klein bis ganz Groß sehre schöne Kürprogrammen und sicherten sich eine Vielzahl von Podestplätzen.Trainerin Katja Bögelsack, war sehr zufrieden mit den gezeigten Leistungen.Ergebnisse Paradice Cup 2018: Mini Jungen: 1. Platz Noah-Jessie GapinMini-1: 1. Platz Carina Broda, 3. Platz Lina SohstMini-2: 1. Platz Marika Döring, 3. Platz Andrea Albrecht, 4. Platz Vanessa EkkertFreiläufer-1: 2. Platz Jasmin Jazmati, 8. Platz Sofia LoosFreiläufer-2: 2. Platz Madeleine Schenker, 3. Platz Anastasia GerrFreiläufer-3: 1. Platz Charlotte DannemannFigurenläufer-1: 2.Platz Masa Bozickovic, 4. Platz Alena JorgusFigurenläufer-2: 2. Platz Juliane HaselbacherKürklasse 8: 3. Platz Randi Schelm, 6. Platz Stella Castineira- MaestuKürklasse 7: 2. Platz Miriam Schneider-FuentesKürklasse 6: 2. Platz Lia OstendorpNeulinge: 2. Platz Sofia Krug, 3. Platz Katarina ZirzowShow-Duo: 1. Platz Tina Werk und Janina Kukaj