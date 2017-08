Ergebnisse der Tennissparte vom SV Lindwedel-Hope

Lindwedel. Die Herren Ü40 siegten am vergangenen Wochenende in Dittmern mit 4:2. Für den Sieg sorgten Markus Hoppe, Thomas Pinkel und Ralf Meine im Einzel. Im Doppel waren noch Markus Hoppe/Thomas Pinkel siegreich. Damit belegt die Mannschaft im Moment den vierten Platz in der Regionsliga. Das nächste Punktspiel findet am Sonntag, 20. August, beim TC v. Cramm Soltau statt. Die Damen Ü40 spielen am Sonnabend, 19. August, in Lindwedel ab 11 Uhr gegen den TC Wedemark.