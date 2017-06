C-Jugend der JSG Mellendorf/Elze will Sprung in Bezirksliga schaffen

Am Sonnabend, 10. Juni, will die C-Jugend der JSG Mellendorf/Elze im Relegationsspiel gegen Lehrte (auf der Anlage des VFB Wülfel, 12 Uhr) den Aufstieg in den Bezirk schaffen. Um eine schlagkräftige Truppe für die Herausforderung Bezirksliga zu bilden, wird am Mittwoch, 14. Juni, um 17.30 Uhr ein erstes Sichtungstraining stattfinden.Interessierte Kinder und Eltern sind herzlich auf die Anlage des MTV Mellendorf eingeladen. Bei Rückfragen steht Karsten Haller unter Telefon (01 72) 1 42 74 09 zur Verfügung.