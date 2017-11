Erstes Stadtderby der Saison steht an diesem Wochenende an

Um Punkte geht es natürlich auch an diesem Wochenende. Freitag geht es zum Auswärtsspiel nach Hamburg, bevor es am Sonntag um 18.30 Uhr zum nächsten Heimspiel in der hus de groot EISARENA gegen die ESC Wohnbau Moskitos Essen geht. Zwei wichtige und richtungsweisende Spiele im Kampf um die heiß begehrten Playoff-Plätze.