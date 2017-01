ESC erobert in Halle Platz acht

Am Freitag spielen die Wedemark gegen die Hannover Scorpions

Thomas Die Vorrunde in der Eishockey-Oberliga-Nord geht am Wochenende zu Ende. Die Wedemärker spielen am Freitag 20 Uhr im Mellendorfer Eisstadion (Hockeyzentrale-Ice House) gegen die Hannover Scorpions. Klappt der Zusammenschluss beider Teams zur nächsten Saison ist dieses Spiel das letzte Nachbarschaftsderby zwischen den beiden Scorpions Teams.Der ESC Wedemark geht als Tabellenachter in diese Freitagsbegegnung, da die Wedemärker mit ihrem starken 5:4 Sieg in Halle (nach Penaltyschießen) die Hannover Indians wieder von Platz acht verdrängt haben. Die Begegnung in Halle war an Spannung nicht zu übertreffen. Mehr als ein Tor Vorsprung gab es für beide Teams während des gesamten Spiels nie. Nach der 1:0 Führung durch Björn Bombis, glichen die Hallenser noch im ersten Drittel zum 1:1 aus. Im zweiten Drittel gingen die Gastgeber zweimal in Führung, die jeweils durch den ESC wieder egalisiert wurde (Björn Bombis und Charlie Adams). Nachdem das Team aus Halle im Schlussdrittel auf 4:3 erhöhte, war es Thomas Pape der sechs Minuten vor Spielende zum 4:4 Ausgleich traf. Auch die fünfminutige Verlängerung sah keinen Sieger, so dass es ins Penaltyschießen ging. Insgesamt neun Penaltys schossen beide Teams ehe die Wedemärker als Sieger vom Eis gingen. Andreas Morczinietz versenkte als vierter Penaltyschütze der Wedemärker seinen Schuss zum 1:1 Ausgleich im Netz, ehe Maximilian Bauer im 9ten Anlauf der Wedemärker das erlösende Tor schoss. Ein wichtiger Sieg der allerdings recht teuer erkämpft wurde. Dem Doppeltorschützen Björn Bombis wurde kurz vor Ende der regulären Spielzeit von einem gegnerischen Schläger im Gesicht getroffen und verlor drei Schneidezähne. Trotz dieser Verletzung trat der „Bomber“ dann zu einem Penalty an und versuchte auch in dieser schwierigen Situation seinem Team zu helfen.Freitag 06. Januar um 20 Uhr zu Hause und Sonntag 16 Uhr in der Bundeshauptstadt beim ECC Preußen Berlin sind die beiden letzten Begegnungen die darüber entscheiden ob die Wedemärker die Zwischenrunde in der oberen oder unteren Gruppe spielen werden. Sollten sie den Platz acht behaupten und in der oberen Gruppe spielen, hätten sie automatisch die Pre-Play-offs erreicht.