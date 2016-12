ESC mit starkem Wochenende

4:3-Sieg in Leipzig – 3:4 gegen Herne

Da entsteht etwas. Das war am vergangenen Sonntag im Mellendorfer Eisstadion immer wieder zu hören. Mit der besten Saisonleistung der bisherigen Eishockey-Oberliga-Saison, trotzen die Wedemärker dem seit zehn Spielen ungeschlagenen Tabellenführer dem Herner EV. Mit einem 3:3-Unentschieden nach regulärer Spielzeit nahmen die Wedemärker den Hernern nach vielen Wochen erstmals einen Punkt ab.Bereits am Freitag hatten die Wedemärker in Leipzig für einen Paukenschlag gesorgt und den Sachsen die bis zu diesem Zeitpunkt zu Hause erst ein Spiel verloren hatten, drei Punkte entführt.„Ein ganz ganz starkes Wochenende meines Teams“, so Trainer Dieter Reiss der von seinem Team begeistert war, zumal er nur mit zwei kompletten Sturmreihen und vier Verteidigern spielen musste. „Wenn wir so weitermachen, haben wir eine echte Chance auf die Pre-Play-offs“, so Sportchef Eric Haselbacher der fest damit rechnet, dass Reiko Berblinger (Magen-Darm) und Max Bauer (Schulter) am nächsten Wochenende wieder dabei sein werden.Am kommenden Sonntag treffen die Wedemärker auf ihren direkten Tabellennachbarn die Harzer Falken, gegen die die Scorpions noch eine Rechnung vom Hinspiel in Braunlage offen haben. Spieltermin ist Sonntag, 11. Dezezember, um 18.30 Uhr in der Hockeyzentrale Ice-House in Mellendorf.