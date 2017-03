ESC stellt 15 Landesmeister

29 Podestplätze für Eiskunstläufer

Am Sonntag fand die Niedersächsische Landesmeisterschaft im Eiskunstlaufen statt. Der ESC Wedemark Scorpions war diesmal in allen Wettbewerben vertreten, all die Aktiven haben teilgenommen, bis auf Emely, die verletzungsbedingt auf ihren Start in der Juniorenklasse verzichten musste. An den Start gingen 31 Mädchen und zwei Herren aus dem Wedemärker Verein, also der teilnehmerstärkste und erfolgreichste Verein, mit insgesamt 29 Podestplätzen. In allen Wettbewerben, in denen der ESC vertreten war, hat er, bis auf einen, den ersten Platz belegt. Die Aktiven, das Trainer- und Betreuerteam Katja Bögelsack, Julia Schwarz, Nelli Ekkert, Emely, Varia und die Eltern haben einen sehr schönen und erfolgreichen Wettkampf erleben dürfen. Das viele Training hat sich mal wieder ausgezahlt, wie die vielen tollen Platzierungen beweisen. Für Fabienne Meve und Philine Heinze war der Wettbewerb eine gute Vorbereitung für den Deutschland Pokal 2017.Ergebnisse im Einzelnen: Küken: 1. Platz Alexandra Raynesh, 2. Platz Andrea Albrecht, 3. Platz Lina Sohst, 4. Platz Sarina Krug, 5. Platz Carina Broda, 10. Platz Anastasia Kammerer, 14. Platz Milena Kabatschek, die auch unsere jüngste Teilnehmerin war. Mini Gr. 1: 1. Platz Alena Jorgus, 2. Platz Sofia Loos, 3. Platz Marika Döring, 4. Platz Jasmin Jazmati , 6. Platz Vanessa Ekkert Mini Jungen: 1. Platz Noah-Jessie Gapin Mini Gr. 2: 1. Platz Madeleine Schenker, 2. Platz Anastasia Gerr Freiläufer Gr. 1: 1. Platz Randi Schelm, 2.Platz Masa Bozickovic Freiläufer Gr. 2: 1. Platz Juliane Haselbacher, 3. Platz Charlotte Dannemann Figurenläufer: 1. Platz Lia Ostendorp, 2. Platz Stella Castineira-Maestu Kürklasse 8: 1. Platz Miriam Schneider-Fuentes, 2. Platz Jean Phillips Kürklasse 7: 1. Platz Janina Kukaj Kürklasse 6: 2. Platz Sofia Krug , 3. Platz Katarina-Sofie Zirzow Neulinge Jungen : 1. Platz Theodore Phillips Neulinge Paare: 1. Platz die Geschwister Jean & Theodore Phillips Nachwuchsklasse : 1. Platz Fabienne Meve Jugendklasse: 1. Platz Philine Heinze Show- Solo: 1. Platz Melissa Gonsior , 2. Platz Melek Percin Show-Duo: 1. Platz Melissa Gonsior und Melek Percin , 3. Platz Tina Werk und Janina Kukaj.