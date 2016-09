Familientag beim TC Elze-Bennemühlen

Vier Stunden Tennis in lockerer Atmosphäre

Bei sommerlichen Temperaturen fand jetzt erneut ein Familientag auf der Anlage des TC Elze-Bennemühlen statt. Der Schwerpunkt liegt dabei auf dem Tennisspielen der kleinen Profis mit ihren Eltern. Dabei übernehmen nicht selten die Kindern die Position des Trainers und fordern ihre Eltern zum Laufen auf. Unermüdlich wird korrigiert. Nebenbei wurde in lockerer Stimmung gefachsimpelt und das Büfett erobert. Nach vier Stunden ging ein toller Tag zu Ende.Vorstandsmitglied Andy Holz war über eine rege Teilnahme sehr erfreut. In den letzten zwei Jahren hat der Tennisverein einen rasanten Anstieg an jungen Mitgliedern erfahren dürfen. Grund für den Aufschwung ist vor allem der Spaß am Tennis, die Stück für Stück Verbesserung der Grundschläge, das Toben-Laufen, das Lernen einer sozialen Kompetenz in der Gruppe, das Spielen um Punkte aber eben auch die Identifikation mit dem Verein. Viele Aktivitäten ausserhalb des Trainings kommen bei den Mitgliedern und Eltern eben gut an.Auch im Winter gibt es ein Tennisangebot. Wer Lust auf eine Schnupperstunde hat meldet sich bei Andy Holz unter Telefon (01 76) 30 49 53 58.