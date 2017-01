Fischerprüfung

Region. Wie in jedem Jahr bietet der ASV Neustadt für alle Interessierten in Zusammenarbeit mit dem Anglerverband Niedersachsen einen Kurs zur Erlangung der Fischerprüfung an. Am Sonntag, 15. Januar, um 11 Uhr findet im Landgasthaus Meyer an der Bahnhofstraße 2 in Neustadt die Information und die Anmeldung dazu statt. Der Kurs beinhaltet alle wichtigen Fragen und Praxis Tipps die der zukünftige Angler als anerkannter Naturschützer wissen muss. Die Fischereiprüfung ist zwingend notwendig, um die Angelfischerei in Binnen- und Küstengewässern in Deutschland auszuüben. Die erworbene Fischerprüfung ist gültig in allen Bundesländern. Der erste Unterrichtstag ist am Mittwoch, 18. Januar. Weitere Auskünfte erhalten Interessierte unter der Telefonnummer (0 50 32) 6 79 29.