Fit für die Saison

Jugendmannschaften der Panther bereiten sich in Düsseldorf vor

Kürzlich nahm die Jugend der Bissendorfer Panther an einem Saisonvorbereitungsturnier der Düsseldorfer Rams teil. Erstmals konnten in dieser Altersklasse der 13- bis 15-Jährigen („Jugend“) zwei Mannschaften an den Start gehen. Die Jugend 1 wird in der bevorstehenden Saison wieder in der starken 1. Nordrheinwestfalen Liga spielen. Man traf bei diesem Turnier in Düsseldorf entsprechend auf bekannte Gegner aus Ahaus, Bochum, Krefeld und natürlich die Gastgeber aus Düsseldorf. Nachdem sie das Vorrundenspiel gegen die Gastgeber mit 2:5 verloren hatten traf man sich im Finale wieder. Nach 2:0-Führung und 2:3-Rückstand gelang kurz vor Schluss noch das 3:3. Das Penaltyschießen musste nun einen Sieger ermitteln. Jean-Lennart Reckert und Jan Stahlhut behielten die Nerven, trafen und setzten die Düsseldorfer unter Druck. Deren dritter Schütze scheiterte an Torhüterin Maja Dyck. Der Turniersieg war perfekt.Die Jugend 2 hat ich gerade neu formiert und ist für die Hamburg Liga gemeldet. Diese Mannschaft hatte bisher noch keine Pflichtspielerfahrung. Umso glücklicher waren alle Beteiligten über einen bemerkenswerten sechsten Platz im Feld von acht Teilnehmern. Großes Kompliment an den Trainer Mirco Uttke, der während des zehn Stunden dauernden Turniers beide Mannschaften so erfolgreich lenkte. So gut vorbereitet freuen sich Spieler und Trainer nun auf den Start des Punktspielbetriebes.