Freie Plätze beim Zumba

Fitness-Workout mit Tanzelementen nach lateinamerikanischen Klängen

Zumba, ein Fitness-Workout mit Tanzelementen nach lateinamerikanischen Klängen, ist mittlerweile ein beliebtes Training, das Spaß macht. Bei unterschiedlichen Tanzstilen von Samba, Merenque, Standard bis hin zu Hip-Hop ist Zumba das perfekte Training für jeden, der sich fit halten möchte. Durch verschiedene Bewegungsabläufe wird die Kondition verbessert und der Muskelaufbau in Armen, Beinen, dem Gesäß sowie in Bauch und Rücken gefördert. Beim Mellendorfer TV besteht nun die Möglichkeit jeden Donnerstag von 19 bis 20 Uhr unter der Leitung einer qualifizierten Trainerin in der zweiten Zumba-Gruppe eine Auszeit vom Alltagsstress zu nehmen. Vorabinformationen auf der Internetseite www.mellendorfer-tv.de oder telefonisch jeden Dienstag und Donnerstag von 9 bis 13 Uhr in der MTV-Geschäftsstelle unter (0 51 30) 92 86 42.