Fußballturnier um den Freundschaftspokal 2018

Obwohl alle Mannschaften mit vollem Engagement bei der Sache waren, stand Fair Play bei den Mannschaften an erster Stelle. So gab es im gesamten Turnier mit elf Spielen gerade mal eine gelbe Karte. Groß war natürlich die Freude bei den beiden Pokalgewinnern „FCB 96 IGS“ und „Syrien“, aber auch die anderen Mannschaften konnten erhobenen Hauptes das Feld verlassen. Die jeweils zweiten und dritten Plätze wurden dann auch mit Medaillen geehrt.Begleitet wurde das Turnier auch noch von etlichen Zuschauern, so dass über 70 Jugendliche an diesen Tag einen sehr unterhaltsamen Nachmittag erlebten. So kamen schon kurz nach Spielende die ersten Anfragen, wann denn das nächste Turnier stattfände. Für das leibliche Wohl der Jugendlichen sorgten die Mitarbeiter der Jugendpflege mit Wasser und Brezeln, die die spielenden Mannschaften gestellt bekommen haben und die Besucher zum Selbstkostenpreis kaufen konnten.