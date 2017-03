Gelungener Rückrundenauftakt

SV Resse gewinnt mit 5:1 gegen Mardorf-Schneeren

Nachdem in der letzten Woche das Heimspiel zum Rückrundenauftakt in Resse witterungsbedingt ausfallen musste, startete die I. Herren des SV Resse gegen die SG Mardorf-Schneeren auswärts am Steinhuder Meer. Ohne Trainer Michael Schütz, der privat in Valencia weilt, begann die Mannschaft sehr verhalten. Das mangelnde „Rasentraining“ machte sich bemerkbar. Schon in der sechsten Minute erzielten die Hausherren das 1:0. Das Spiel plätscherte danach so vor sich hin, die Gastgeber waren zeitweilig die bessere Mannschaft. Mit 1:0 wurden die Seiten gewechselt.In der Pause muss Spartenleiter Holger Meinen, der für Schütz an der Seitenlinie stand, die richtigen Worte gefunden haben. Die Resser spielten nun mehr über die Außen und gingen aggressiver zu Werke. Trotzdem dauerte es bis zur 57. Minute, das ein Tor für den SV Resse fiel. Tim Dolgner erzielte den wichtigen 1:1-Anschlusstreffer. Nun lief es besser für den SVR. Maximilian Klingenberg wurde nach einem halben Jahr USA-Aufenthalt eingewechselt. In der 73. Minute dann Elfmeter für den SV Resse, den Maurice Berg sicher verwandelte. Kurz danach erhöhte der für Lars Bohling eingewechselte Nicolas Mielke zum 3:1 für Resse. In der Schlussphase dann ein Doppelschlag von Philipp Schütz (86. und 89. Minute), erst per Kopfball und nochmal mit Elfmeter. Zwischenzeitlich erhielt Maurice Berg noch die gelb-rote Karte wegen Ballwegschlagens.Alles in allem also ein guter Auftakt für den SV Resse, auch weil die in der Tabelle vor den Resser liegenden Teams Punkte liegengelassen haben.