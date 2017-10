Gemeinsamer Trainingstag der REG mit dem ERC Hannover

Die Rollkunstlauf-Saison ist beendet und die Eiskunstlauf-Saison läuft erst ganz langsam an. Das ist dann eine perfekte Zeit, um einen gemeinsamen Trainingstag der Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark und dem Eis- und Rollsport Club Hannover zu organisieren.

27 Kinder und Jugendliche aus beiden Vereinen absolvierten mit den Trainerinnen Josephine (ERC), Marie, Jessica und Jana (REG) kürzlich den ganzen Tag Einheiten in Kür-, Schritte-, und Pirouettentraining. Auch Konditionstraining und Laufschule stand auf dem Plan.

Natürlich sollte auch der Spaß nicht zu kurz kommen, daher wurden zudem auch Spiele gemacht, bei denen die Kinder kleine Preise gewinnen konnten. In den Trainingspausen stand ein tolles Bastelprogramm bereit, das vom ERC Hannover organisiert wurde. Alle konnten voneinander profitieren und neue Freundschaften wurden geschlossen. Zur Mittagszeit wurden alle mit einem leckeren Essen vom Koch-Service-Schmidt verwöhnt. Es war ein gelungener Tag, bei dem selbst die Jüngsten (vier und sechs Jahre) die ganze Zeit voller Eifer dabei waren.