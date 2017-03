Gleich Derby zum Rückrundenstart

Frauenfußballmannschaft vom FCB verliert gegen SCW

Am vergangenen Samstag startete für die Brelinger Frauenmannschaft die Rückrunde der Saison 16/17 mit einem Derby beim SC Wedemark. Trennte man sich im Hinspiel in Brelingen noch mit 0:0, so viel das Rückspiel deutlicher aus. Eine klare 5:0-Niederlage musste FC-Trainer Marcus Keitsch mit seinen Brelingerinnen hinnehmen. Bereits in der siebten Minute fischte Torhüterin Jessica Lennartz den Ball, nach Abwehrfehler von Carolin Strahl, zum zweiten Mal aus dem Netz. Dieser Rückstand wurde zwar bis zum Pausenpfiff gehalten, jedoch hatten die Brelingerinnen kein Mittel, um gegen den an diesem Tag zu starken Gegner etwas auszurichten.Umso größer die Freude über die neue Ausstattung in Form von T-Shirts und Pullovern. Christin Lemanski aus Garbsen/Berenbostel von der Firma Gefas – Gefahrgutberatung und Ausbildung und selbst aktive Fußballerin, hat den Wunsch nach einem neuen Outfit der FC-Kickerinnen gerne erfüllt.Am kommenden Sonntag muss der 1. FC Brelingen nach Ilten zum Tabellenvierten, wo man eine klar bessere Leistung zeigen will.