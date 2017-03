Hauptversammlung des Tennisclubs

Erfreulicher Mitgliederzuwachs in Bissendorf

Der 1. Vorsitzende Benno Heinichen eröffnete vor 45 Mitgliedern die Jahreshauptversammlung im Clubhaus des TCB. In seiner Rede lobte der Vorsitzende die gute und harmonische Zusammenarbeit des Vorstandes und dankte allen, die sich für den Verein einsetzen. Sein Dank galt auch den Clubhauspächtern Familie Heleta, die auch weiterhin die Bewirtung durchführen. Höchst erfreulich ist der starke Mitgliederzuwachs des Vereins. Der Mitgliederwart Lutz Meinikat berichtete, dass es im letzten Jahr 64 Neuaufnahmen gab. Derzeit hat der Verein 346 Mitglieder, davon 132 Kinder und Jugendliche. Das Konzept Leistungssport, gute Jugendarbeit, Breitensport und ein aktives Vereinsleben mit vielen Turnieren und Festen hat neben der schönen Anlage sicherlich dazu beigetragen. Das Sportwartteam berichtete, dass die Sommersaison 2016 insgesamt nicht so erfolgreich wie in 2015 für den Verein gelaufen ist. Aufgestiegen sind die Damen 30 (MF Ulrike Weis) in die Landesliga und die Herren (MF Julian Kay) in die Regionsliga. Die Herren 40 (MF Christopher Nordmeyer) spielen auch in diesem Jahr wieder in der Oberliga. In der kommenden Saison 2017 werden im Erwachsenenbereich insgesamt fünf Damen- und neun Herrenmannschaften gemeldet. Im Kinder- und Jugendbereich sind es in diesem Jahr 16 Mannschaften. Da kommt auf die Jugendwartinnen einiges zu. In diesem Jahr wird es auch wieder Vereinsmeisterschaften für Erwachsene und Kinder geben. Außerdem soll wieder ein Leistungsklassenturnier ausgetragen werden. Der Kassenwart Carsten Diener legte der Versammlung erneut einen ausgeglichenen Haushalt vor. Der anwesende Kassenprüfer Sven Rickertsen berichtete, dass die Prüfung der Unterlagen keinen Grund zur Beanstandung ergab und plädierte für die Entlastung des Vorstandes. Nach der Genehmigung des Haushaltsvoranschlages für 2017 folgte die Vorstandswahl der Gruppe B. Die Schriftwartin Doris Ratz stand nach zehnjähriger Tätigkeit nicht mehr zur Verfügung. Der 1. Vorsitzende bedankte sich ausdrücklich für die geleistete Arbeit im Vorstand. Als Nachfolgerin für das Amt wurde Friederike Benk einstimmig gewählt. Alle anderen zur Wahl anstehenden Vorstandsmitglieder (2. Vorsitzender, Sportwartteam, Jüngstenwart, Festwart und Pressewart) sowie die Kassenprüfer wurden wiedergewählt. Der Vorsitzende konnte die Versammlung zufrieden beenden und wünschte allen eine gesunde und erfolgreiche Saison. Die offizielle Eröffnung der Anlage ist für Sonntag, 23. Aprl, geplant. Nähere Einzelheiten werden noch bekannt gegeben.Nähere Informationen über den Verein und seine Aktivitäten sind der Homepage unter www.tennisclub-bissendorf.de zu entnehmen.