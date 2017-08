Heimsieg des 1. FCB

Björn Tiedtke trifft fünf Mal

Am vergangenen Wochenende begrüßte die I. Fußball-Herren des 1.FC Brelingen den Aufsteiger SC Steinhude zum Heimspiel. Die FC-Trainer Damaske/Kröning schienen Ihr Team gut vorbereitet zu haben, denn die Brelinger Zuschauer sahen eine abgeklärte Vorstellung der blauweißen. Allen voran Kapitän und Torjäger Björn Tiedtke. Dieser erwischte eine super Tag und verwertete die Zuspiele seiner Teamkameraden gleich fünf Mal. So kam es neben einer souveränen Mannschaftsleistung zu diesem eindeutigen 5:1-Heimerfolg für den 1. FC Brelingen. Gleich am kommenden Wochenende, geht es auf heimischen Rasen weiter. Am Sonntag, 20. August, in der zweiten Pokalrunde geht es gegen den SV Esperke aus der 1. Kreisklasse. Anstoß ist um 15 Uhr. Für Essen und Getränke zu fairen Preisen ist gesorgt.