Hockey-Debüt für den MTV

Neu formierte Knaben C zogen Zuschauer in ihren Bann

Am vergangenen Sonntag bestritten die Knaben C (Jahrgang 2005/2006) ihre ersten Spiele als neu formierte Hockeymannschaft des MTV. Die erst seit Mitte Oktober bestehende Mannschaft konnte dabei auch gleich auf heimischen Boden ihr Debüt genießen und mit ihrer Leistung und ganz viel spannender Aufregung die rund 60 Zuschauer in ihren Bann ziehen. Gespielt wurde gegen die beiden etablierten Hannoverschen Vereine DHC und DTV, sowie den TSVG Helmstedt. Vor allem gegen den DTV wuchsen die Jungs der Hockeysparte ein Stück über sich hinaus und verloren letztlich in einen spannenden Spiel bis zur letzten Sekunde etwas unglücklich mit 1:2. Potenzial in dieser noch jungen Mannschaft ist auf jeden Fall gegeben. Die C-Knaben beziehungsweise der MTV suchen in der Hockeysparte immer neue Mitglieder und freuen sich über jedes neue Gesicht, das sich zeigt, egal ob jung oder alt. Erfahrungen in dem Sport müssen nicht gegeben sein. Bei Interesse einfach mal unter www.mellendorfer-tv.de vorbeischauen.