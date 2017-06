Inklusives Tennisturnier

Auch Rollstuhlfahrer können teilnehmen

Auch schwierige Rahmenbedingungen dürfen nicht zum Ausschluss einer Gruppe von Menschen mit Behinderung führen. Daher ist es gut und richtig, dass es gelungen ist, Rollstuhlfahrer nun doch eine Teilnahme am inklusiven Tennisturnier beim Tennisclub Bissendorf vom 15. bis 16. Juli zu ermöglichen. Matches mit Beteiligung von Rollstuhlfahrern können in der benachbarten, barrierefreien Sporthalle ausgetragen werden, die für das gesamte Turnier zur Verfügung gestellt wird. Somit ist sichergestellt, dass auch Menschen, die auf den Rollstuhl angewiesen sind, an dieser Veranstaltung teilnehmen können. Diese Vorgehensweise entspricht nun auch dem Inklusionsverständnis des LandesSportBundes Niedersachsen, der sich zum Ziel gesetzt hat, die aktive, gleichberechtigte und selbstbestimmte Teilhabe von Menschen mit Behinderung an sportlichen Aktivitäten auf allen Ebenen zu fördern. Dazu gehört auch, Menschen mit und ohne Behinderung die gemeinsame Sportausübung zu ermöglichen. Es wird darauf hingewiesen, dass Grundfertigkeiten im Tennisspielen Voraussetzung für die Teilnahme sind. Anmeldungen bis zum 8. Juli per E-Mail an breitensportwart@tcbissendorf.de oder telefonisch unter (0 51 30) 70 55.