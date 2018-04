It's time to say goodbye

Saisonabschlussfeier bei den Scorpions

Irgendwann geht auch die schönste Saison zu Ende. Es war einfach fantastisch, was das Oberligateam der Hannover Scorpions in dieser Saison geleistet hat. Knapp vor dem Erreichen des Finales, hat die Saison am vergangenen Dienstag in Tilburg geendet.Jetzt soll gefeiert werden. Am Sonnabend, 14. April ,ab 17 Uhr wollen alle Fans, ESC Wedemark Mitglieder, Freunde und das gesamte Eishockey-Oberligateam gemeinsam auf die vergangene Saison zurückblicken. Im Mittelpunkt der Verabschiedung des Teams steht die traditionelle Trikotversteigerung der original Heimspieltrikots des gesamten Teams, mit dem in dieser Saison gespielt wurde. Es war eine tolle Saison - mit Tiefen und Höhen - allerdings erheblich mehr Höhen als Tiefen –, die als erste Saison nach der Wiedervereinigung der Scorpions aus Langenhagen und der Wedemark sehr viel mehr gebracht hat, als man in seinen kühnsten Träumen hätte erwarten können.Auf eine letzte gemeinsame Feier der Eishockey-Oberliga-Saison 17/18 freut sich das gesamte Team und wünscht schon jetzt einen erholsamen Sommer. Auf eine neue, hoffentlich ebenso erfolgreiche Saison 18/19, die spätestens am 1. September startet, blicken alle Beteiligten jetzt schon sehr gespannt.