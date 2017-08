JCG-Nachwuchs erfolgreich bei Regionsmeisterschaften

In der Hinrunde konnten Niclas und Sinan für die KG JCG/MTV zwei Siegpunkte holen. Die Begegnung endete 2:5 für Grasdorf. In der Rückrunde wurde es dann wesentlich knapper. Hier konnten Niclas, Robin und Leon für die Kampfgemeinschaft punkten und zu einem knappen Ergebnis von 3:4, wiederum für Grasdorf, sorgen. Somit ist die Mannschaft der Vizeregionsmeister. Alle Nachwuchskämpfer haben eine sehr gute Leistung gezeigt und freuen sich auf die Bezirksmeisterschaften in eigener Halle am 2. und 3. September in Godshorn.