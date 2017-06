JFV Hannover United sucht Fußballspielerinnen

Erfolgreiche C-Juniorinnen stehen im Bezirkspokalfinale

Die 2014 vom SC Wedemark und dem TSV Havelse gegründete Mädchenspielgemeinschaft JFV Hannover United 2014 kann inzwischen auf drei erfolgreiche Jahre zurückblicken. So haben die B-Juniorinnen seit Gründung der Spielgemeinschaft immer in der oberen Hälfte der Bezirksliga gespielt und in diesem Jahr die Futsal Bezirksmeisterschaft gewonnen.Noch erfolgreicher war der 2004er Jahrgang. Die D-Juniorinnen gewannen bereits im ersten Jahr neben der Staffelmeisterschaft in der Kreisklasse auch den Kreispokal. Im Jahr darauf wurden Sparkassen-Hallenpokal und Kreismeisterschaft gewonnen. In dieser Saison hat die spielstarke Mannschaft in der C-Juniorinnen Bezirksliga eine sehr erfolgreiche Saison gespielt und belegt am Ende einen hervorragenden dritten Platz. Nach einem 2:1-Halbfinalerfolg beim TSV Bemerode steht das Team außerdem im Finale des Bezirkspokals, in dem der Meister der Bezirksliga, der HSC Tündern, am Mittwoch, 14. Juni, um 18 Uhr auf der Sportanlage Am Mühlenberg in Bissendorf der Finalgegner sein wird. Die C-Juniorinnen würden sich über viele Zuschauer und eine große Unterstützung im Finale freuen.Um weiterhin guten und erfolgreichen Fußball spielen und den Weg noch näher an Aufstiegsplätze heran fortsetzen zu können, sucht der JFV Hannover United fußballbegeisterte, interessierte Mädchen in den Jahrgängen 2001 bis 2005, die die Teams ergänzen und verstärken wollen. Komm doch noch vor den Sommerferien einfach mal zum Schnuppern zum Training an einem Dienstag oder Freitag. Anrufe bitte bei Astrid Harde, Teleofn (01 77) 6 43 30 56, Trainerin der B-Juniorinnen, oder Carsten Höpping, Telefon (01 52) 23 64 67 32, Trainer der C-Juniorinnen oder unter info@jfv-hannoverunited.de.