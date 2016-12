JSG Mellendorf/Elze im neuen Outfit

Der Trikot-Satz wurde von dem Unternehmer und Bausachverständigen Maik Denecke gesponsort und übergeben. Die Spieler und Trainer der Mannschaft bedankten sich bei der Übergabe.Aktuell spielt die D-Jugend mit den Jahrgängen 2004 und 2005 in der 1. Kreisklasse und profitiert von einem vierköpfigen Trainerstab, dem auch der Sponsor selbst angehört. Die Mannschaft freut sich immer über Neuzugänge, die dann nach Wunsch und Können in die Mannschaft integriert werden. Hierfür muss man nicht gleich fest in den Verein eintreten, es kann auch gern ein Probetraining vereinbart werden. Dafür einfach unter der E-Mail-Adresse mdenecke@htp-tel.de Kontakt aufnehmen.