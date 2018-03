JSG-Teams bereiten sich in Spanien vor

Nachwuchsteams U17 und U 15 brechen Freitag auf

Vom 23. März bis 1. April werden die beiden Nachwuchsteams U17 und U15 der JSG Wedemark sich intnsiv an der Costa Brava ( Callela / Spanien ) auf die bevorstehende Rückrunde vorbereiten. Während es für die U15 um das Trainerteam Lars Meyer/Tim Bleikamp gilt: Mission Klassenerhalt Bezirksliga , stehen die Vorzeichen bei der U17 anders. Die U17 um Max von Ikier/Timo Reichenberg sowie dem Individualtrainer Oliver Hölzner ist Punktgleich mit dem Tabellenführer und wird versuchen als erstes Team in der jungen JSG Geschichte ein Team in die Landesliga zu führen. Neben der Teilnahme an einem Internationalen Turnier, mit Gegnern aus Tschechien, Iran, Spanien, Italien, Frankreich,und viele andere stehen intensive Trainingseinheiten an einer hervorragenden Sportanlage an.Doch auch das Rahmenprogramm ist breit gefächert, sodass Teeamübergreifend Teambuilding betrieben wird, unter anderem mit einer Fahrradtour in die Altstadt von Calella oder dem Besuch des legendären Camp Nou des FC Barcelona. Die JSG-Verantwortlichen freuen sichj auf spannende und intensive Tage an der Costa Brava. Bedanken möchten sie sich bei den zahlreichen Sponsoren, die die JSG Wedmark begleiten und unterstützen: bei der Fahrschule Kehlert/Buckel, Blitzrein Reinigungsdienst, Haustierkost, Campingplatz Natelsheidesee Bissendorf, Aviation Ground Services GmbH und die Deutsche Vermögensberatung.