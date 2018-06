Landesmeisterschaften im Rollkunstlaufen

Von der Roll- und Eissportgemeinschaft Wedemark waren drei Läuferinnen dabei. Am Sonnabend konnte die zwölfjährige Eliza Heinemann in der Gruppe Schüler B in einem starken Teilnehmerfeld mit Platz fünf überzeugen. Am Sonntag erreichte die 18-jährige Sarah Dölle den sechsten Platz im Wettbewerb Cup Damen. Die 13-jährige Gina Seiberlich wurde 13. in der Nachwuchsklasse.Aufgrund ihrer Leistungen wurde Eliza Heinemann vom NRIV für die Norddeutschen Meisterschaften vom 28. Juni bis 1. Juli in Kiel und für die Deutschen Meisterschafen in Bremerhaven nominiert. Für alle anderen Läufer findet der nächste Wettbewerb am 18./19. August in Einbeck statt.